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Более 1,5 тыс. работников «Мособлэнерго» примут участие в весенних субботниках
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Более 1,5 тыс. работников «Мособлэнерго» примут участие в весенних субботниках 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В субботниках, запланированных в апреле-мае во всех филиалах и производственных отделениях «Мособлэнерго» на территории Подмосковья, примут участие более 1,5 тысяч сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Работники «Мособлэнерго» проведут санитарную очистку внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, охранных зон трансформаторных и распределительных подстанций, воздушных линий электропередачи.
«Более полутора тысяч специалистов «Мособлэнерго» ежегодно принимают участие в субботниках, организованных как нашей компанией, так и администрациями муниципальных образований Подмосковья. В этом году в филиалах запланировано привести в порядок территорию, равную по площади 62 футбольным полям. В первую очередь речь идет об уборке охранных зон электросетевых объектов», — сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.
Энергетики окрасят бордюры, фасады и двери подстанций, обновят диспетчерские наименования. В общей сложности планируется привести в порядок свыше 44 гектаров территории, окрасить 7160 квадратных метров стен и бордюров.
В канун празднования Дня Победы субботники «Мособлэнерго» пройдут на территориях воинских захоронений и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Мероприятия по уборке и благоустройству территории ежегодно проводятся в АО «Мособлэнерго» в рамках традиционного месячника по благоустройству, который стартует в начале апреля и длится до начала мая. Ожидается, что на субботники в этом году выйдут свыше 1,5 тысяч сотрудников компании», — заключается в сообщении.
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