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Володин рассказал, как депутаты Госдумы экономят на себе
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Володин рассказал, как депутаты Госдумы экономят на себе 

Ридус 2 часа назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работе звуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний тем, что здание на нижней палаты парламента на Охотном ряду не ремонтировалось уже 25 лет.
«Здание не ремонтировалось уже 25 лет, у нас то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном пути — на себе экономим, думаем больше о наших избирателях», — приводит слова Володина «Интерфакс».
Отметим, что во вторник, 10 апреля, депутаты Госдумы были вынуждены прервать заседание из-за поломки звукового оборудования.
Ранее Вячеслав Володин призвал поддержать отечественных бизнесменов, которые попали под санкции США.
«Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — сказал председатель Госдумы.
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