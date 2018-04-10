Володин рассказал, как депутаты Госдумы экономят на себе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил сбои в работе звуковой аппаратуры в зале пленарных заседаний тем, что здание на нижней палаты парламента на Охотном ряду не ремонтировалось уже 25 лет.

«Здание не ремонтировалось уже 25 лет, у нас то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы на правильном пути — на себе экономим, думаем больше о наших избирателях», — приводит слова Володина «Интерфакс»

Отметим, что во вторник, 10 апреля, депутаты Госдумы были вынуждены прервать заседание из-за поломки звукового оборудования.

Ранее Вячеслав Володин призвал поддержать отечественных бизнесменов, которые попали под санкции США

«Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — сказал председатель Госдумы.