В селе Рузского округа расчистят пруд и отремонтируют дороги

селе Богородское в Рузском городском округе Подмосковья планируют очистить пруд и провести ремонт сельских дорог, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«С ремонтом дорог, скажу прямо, не так просто. Данный ремонт мы сможем провести за счет экономии бюджетных средств, поскольку, насколько я понимаю, в плане ремонта данная дорога (в селе Богородское — прим. ред.) не стоит. Посмотрим, из экономии постараемся провести работы», — сказал глава городского округа Максим Тарханов

Он также напомнил, что в основной план ремонта вошло 47 автодорог. Еще несколько магистралей в районе отремонтируют благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».