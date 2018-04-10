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В селе Рузского округа расчистят пруд и отремонтируют дороги
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В селе Рузского округа расчистят пруд и отремонтируют дороги 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В селе Богородское в Рузском городском округе Подмосковья планируют очистить пруд и провести ремонт сельских дорог, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
«С ремонтом дорог, скажу прямо, не так просто. Данный ремонт мы сможем провести за счет экономии бюджетных средств, поскольку, насколько я понимаю, в плане ремонта данная дорога (в селе Богородское — прим. ред.) не стоит. Посмотрим, из экономии постараемся провести работы», — сказал глава городского округа Максим Тарханов.
Он также напомнил, что в основной план ремонта вошло 47 автодорог. Еще несколько магистралей в районе отремонтируют благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».
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