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Комитет Госдумы поддержал законопроект об обработке персональных данных несовершеннолетних
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Комитет Госдумы поддержал законопроект об обработке персональных данных несовершеннолетних 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, определяющий механизмы обработки персональных данных несовершеннолетних.
«Действующей редакцией федерального закона «О персональных данных» не определен какой-либо порядок сбора, обработки и хранения персональных данных несовершеннолетних. При этом фактически использование персональных данных несовершеннолетних производится учебными заведениями дошкольного и среднего образовательного звена, медицинскими учреждениями, а также в ряде иных случаев, установленных законодательством», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что возможность получения согласия на обработку персональных данных от третьих лиц прописана в федеральном законе «О персональных данных», но действует только в отношении недееспособных граждан. При этом несовершеннолетние граждане не относятся к категории недееспособных в силу гражданского законодательства Российской Федерации, однако и не являются в полной мере дееспособными.
Согласно пояснительной записке, «целесообразно внести изменения в федеральный закон „О персональных данных“, закрепив полномочия по даче согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов персональных данных за их законными представителями».
При этом, по мнению авторов инициативы, несовершеннолетние трудящиеся должны получить право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности.
Кроме того, предлагается отнести персональные данные несовершеннолетних к специальной категории персональных данных.
«В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних законопроектом предлагается отнести персональные данные несовершеннолетних субъектов персональных данных в возрасте к специальной категории персональных данных, обработка которых не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных в ч. 2 ст. 10 федерального закона «О персональных данных», — уточняется в пояснительной записке.
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