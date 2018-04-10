«Принципы создания „новых денег“ не должны отвергаться в развитом информационном обществе»

«Предстоящий в конце апреля Ялтинский международный экономический форум впервые выделит в отдельную секцию вопросы цифровой экономики и криптовалют. Сам факт, что мероприятие такого ранга обращает пристальное внимание своих участников на проблемы „новой экономики“, представляется не только значимым, но и перспективным. Ведь эта площадка способна объединить стороны, ищущие сегодня точки разумного соприкосновения: законотворцев и игроков криптовалютного поля.

Войны с нелегитимностью виртуальных денег, как и боевые действия на самом крипторынке, ведутся уже давно и на разных уровнях. И это понятная ситуация. На примере России увидим, что оборот финансово возмещаемых документов (чеков или векселей) контролирует Центробанк . Электронные же безналичные деньги могут быть эмитированы, выпущены любым коммерческим банком, частной организацией и даже обычным гражданином. В веб-экономике нет страховок и возмещений, эмиссионных центров, регламентирования курса, потому что это отнюдь не „золотой эталон“. Здесь не ясны ответственные лица — „горячей линии“, как на обороте любой пластиковой карты, вы тут не найдете. Почитаемый многими суверенитет „самой прогрессивной валюты века“ породил не только грандиозные цифры стоимости одного биткоина, напоминающие грустные мифы финансовых пирамид, но и те самые горячие сражения на внутреннем рынке цифровых дензнаков. Криптокод, являющий собой единицу стоимости, вдруг стал распиаренным товаром импульсного спроса, а значит — расхожей маркетинговой уткой для простого человека и глобально опасной „черной“ формой оплаты нелегальных услуг криминала, наркобаронов и террористов.

Однако высокотехнологичные принципы создания „новых денег“, использованные талантливыми разработчиками, не могут и не должны отвергаться в развитом информационном обществе. Выручат здесь грамотные правовые механизмы, регулирующие отношения любых участников сегмента: от владельцев криптокошельков до юридических сторон „умной сделки“ или вкладчиков „умных активов“. И заключить, наконец, важнейший „декрет о криптомире“ в нашей стране позволит законопроект, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу . Изменения, планируемые в Гражданском кодексе РФ, продолжают путь, намеченный Программой „Цифровая экономика Российской Федерации“ и подтвержденный тезисами недавнего Послания Президента России Федеральному Собранию.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин — один из авторов законопроекта — считает, что этот закон „создаст правовую базу для сделок в цифровой среде“. Немаловажно, что в тексте документа впервые даются определения понятиям „цифровое право“ и „цифровые деньги“. А использование в перспективе криптовалют как варианта расчетов будет иметь обязательные рамки, включающие в себя сведения об обладателе. Подобное „слияние“ цифрового права с объектами права гражданского не просто „обелит“ налогообложение — оно упростит совершение сетевых сделок и заключение смарт-контрактов.

Растущий по экспоненте рыночный график покупки и продажи токенов, вступления россиян в майнинг-процессы не может не беспокоить. Слишком много уже очевидных рисков, проколов правовой незащищенности, генерирующих формы доходного сетевого мошенничества — интернет-фишинга. Потому обращение с криптовалютами требует не только информационной „гигиены“ компьютера или собственной осторожности, но и защиты: личных доходов населения и права граждан на судебные притязания. И усилить этот индекс социальной уверенности способно только государство. Поэтому предстоящий Ялтинский форум станет отличной возможностью для очной беседы о виртуальных проблемах, парадоксально тормозящих дальнейшую цифровизацию отечественной и мировой экономики».