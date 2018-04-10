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Районные территории приведут в порядок на субботнике
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Районные территории приведут в порядок на субботнике 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Активные жители Сокольников приглашаются принять участие в субботниках. В этом году в районе запланированы работы по десяти адресам; уборку на всех адресах начнут в 10 часов утра.
Организационный отдел управы района Сокольники напоминает даты проведения субботников, которые в этом году пройдут 14 и 21 апреля. Выдачу необходимого инвентаря участникам уборочных работ произведут по адресу: улица Стромынка, дом 3 (во внутреннем дворе).
В районе Сокольники были предложены порядка десяти адресов для проведения уборки.
14 апреля субботник проведут в таких местах, как скверы «Луч» и «Молодежный», сквер возле Егерского пруда и около магазина «Зенит», территория между ТЦ «Престиж М» и домом 9 по Сокольнической площади.
Планируется уборка площадки около дома 19 корпус 2 по улице Стромынка, вдоль трамвайных путей на Оленем валу, между и за зданиями ССП «Мосводоканал» (на Большой Оленьей улице), склона в Большом Матросском переулке и территории около подземного перехода на Лобачика, 14.
Детальную информацию о проведении субботника 14 апреля можно узнать по телефону: (499) 268-61-01.
Фото: предоставлено управой района Сокольники.
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