ВТБ назвал партнера сделки по покупке у Дерипаски аэропорта Геленджика 

ВТБ планирует приобрести аэропорт Геленджика у «Базэл Аэро» Олега Дерипаски совместно с экс-главой госкорпорации «Олимпстрой» Таймуразом Боллоевым, сообщили RNS в ВТБ.
«ВТБ совместно с партнером Таймуразом Боллоевым планирует закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджик. Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию», — отметили в ВТБ.
Банк планирует развивать инфраструктуру аэропорта.
«Мы планируем развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Ценовые параметры транзакции мы не раскрываем», — отметили в ВТБ.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России [согласовала] (https://rns.online/transport/FaS-soglasovala-hodataistvo-VTB-o-pokupke-aeroporta-Deripaski-v-Gelendzhike-2018-04-10/) ходатайство банка ВТБ о приобретении 99% компании «Аэропорт Геленджик», входящей в «Базэл Аэро».