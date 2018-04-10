ВТБ назвал партнера сделки по покупке у Дерипаски аэропорта Геленджика

«ВТБ совместно с партнером Таймуразом Боллоевым планирует закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджик. Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию», — отметили в ВТБ.

Банк планирует развивать инфраструктуру аэропорта.

«Мы планируем развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Ценовые параметры транзакции мы не раскрываем», — отметили в ВТБ.