ФАС согласовала ходатайство ВТБ о покупке аэропорта Дерипаски в Геленджике

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство банка ВТБ об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала компании «Аэропорт Геленджик», что в совокупности составляет 99% долей ООО «Аэропорт Геленджик» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении службы.