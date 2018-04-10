ФАС согласовала ходатайство ВТБ о покупке аэропорта Дерипаски в Геленджике 

Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство банка ВТБ о приобретении 99% компании «Аэропорт Геленджик», входящей в «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, говорится в решении регулятора.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство банка ВТБ об осуществлении сделки по приобретению двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала компании «Аэропорт Геленджик», что в совокупности составляет 99% долей ООО «Аэропорт Геленджик» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении службы.
«Базэл Аэро» управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике.