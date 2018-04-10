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Петербургская фирма отремонтирует восемь вагонов нижегородского метро
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Петербургская фирма отремонтирует восемь вагонов нижегородского метро 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Аукцион на проведение капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы восьми вагонов нижегородского метро выиграло санкт-петербургское предприятие «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документации, аукцион был объявлен комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) стоимость объявленных работ составляла 179 миллионов 635,5 тысячи рублей. Победителем аукциона стало открытое акционерное общество «Октябрьский электровагонремонтный завод», снизивший сумму контракта до 178 миллионов 737,3 тысячи рублей.
Подрядчик должен осуществить капитально-восстановительный ремонт на восьми вагонах нижегородского метро моделей 81–717/714 в срок до 15 мая.
Источником финансирования ремонтных работ станут средства городского и областного бюджетов.
Напомним, отмена 12 автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде откладывается.
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