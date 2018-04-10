Ещё
За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Уголовный кодекс может пополниться сразу двумя статьями, которые предусматривают серьёзное наказание за корыстные преступления в сфере государственных закупок. Соответствующий законопроект, инициированный Президентом России, 10 апреля был принят Государственной Думой во втором чтении.
Многие из коррупционных нарушений в сфере госзакупок в настоящее время не могут быть квалифицированы как преступления, так как они не подпадают под нормы Уголовного кодекса. Законопроект исправляет эту ситуацию: он предполагает жестокие наказания за поступки, которые наносят ущерб бюджетной системе Российской Федерации.
Первая статья проекта направлена на пресечение злоупотреблений. Коснётся она любого участника системы — от работника контрактной службы до представителя заказчика, даже если тот не является должностным лицом. Максимальная санкция по этой статье предусматривает штрафы до миллиона рублей и семь лет тюремного срока.
Вторая новелла в УК РФ должна покончить с практикой откатов: за особо злостные попытки подкупа участников госконтракта предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей и лишение свободы до 12 лет. Предполагается наказание даже за провокацию подкупа — штрафы до 200 тысяч рублей и «отдых в местах не столь отдалённых» в течение пяти лет.
Расследованием преступлений в сфере госзакупок будет заниматься Следственный комитет. За сотрудничество с правоохранителями и явку с повинной подозреваемым обещают поблажки.
Обсуждая законопроект ещё в ходе первого чтения, зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов обращал внимание на разросшиеся аппетиты коррупционеров. «16 триллионов рублей на федеральном уровне тратится через систему государственного заказа, а два триллиона из них в итоге проходит через мошеннические схемы», — отметил депутат, требуя ужесточения наказания для расхитителей бюджета.
В комментарии «Парламентской газете» его слова подтвердил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Ещё будучи аудиторами Счётной палаты, мы обращали внимание Правительства на то, что триллионные (в общем объёме) закупки за средства государственного бюджета зачастую носят неэффективный характер. Превышают котировки рыночных цен, срывают контракты… Поэтому усиление наказаний за злоупотребления в сфере госзакупок я всецело поддерживаю», — отметил сенатор.
Рассуждая о международном опыте борьбы с хищениями государственных средств, Сергей Рябухин положительно оценил практику создания единого высшего органа финансового контроля. В пример он привёл Испанию, где таким органом является Трибунал счетов — аналог Счётной палаты в России, но с более широкими полномочиями. «Коллегия аудиторов передаёт материалы коллегии судей, и все решения, связанные с нарушением бюджетного процесса, принимаются не судами общей юрисдикции, а Трибуналом счетов», — рассказал сенатор.
Ещё в ходе первого чтения законопроекта депутаты подчёркивали, что инициатива просто расширяет арсенал для правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Параллельно власти работают над совершенствованием самого закона о госзакупках.
Например, большая работа ведётся против тех, кто выигрывает торги, занижая стоимость контрактов, а затем срывает их выполнение, так как на поверку предложенные условия оказываются невыполнимы. Как писала «Парламентская газета», Правительство инициировало законопроект, призванный отсечь от участия в торгах откровенных проходимцев. Согласно проектируемой норме, уже принятой Госдумой в первом чтении, участник закупки, предложивший цену контракта на 25 процентов и более ниже начальной, будет обязан предоставить документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим качеством.
Парламентская газета: последние новости
В Курганской колонии начальство передало власть заключенным Ограничения США обвалили рынок российских акций‍ Патриарх Кирилл и губернатор Подмосковья приедут на открытие храмового комплекса в Гагине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне336
Эрдоган раскритиковал Лаврова84
Меркель анонсировала встречу без России357
Путин рассказал о разработке уникального оружия214
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение