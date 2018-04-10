За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы 

Уголовный кодекс может пополниться сразу двумя статьями, которые предусматривают серьёзное наказание за корыстные преступления в сфере государственных закупок. Соответствующий законопроект, инициированный Президентом России, 10 апреля был принят Государственной Думой во втором чтении.
Многие из коррупционных нарушений в сфере госзакупок в настоящее время не могут быть квалифицированы как преступления, так как они не подпадают под нормы Уголовного кодекса. Законопроект исправляет эту ситуацию: он предполагает жестокие наказания за поступки, которые наносят ущерб бюджетной системе Российской Федерации.
Первая статья проекта направлена на пресечение злоупотреблений. Коснётся она любого участника системы — от работника контрактной службы до представителя заказчика, даже если тот не является должностным лицом. Максимальная санкция по этой статье предусматривает штрафы до миллиона рублей и семь лет тюремного срока.
Вторая новелла в УК РФ должна покончить с практикой откатов: за особо злостные попытки подкупа участников госконтракта предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей и лишение свободы до 12 лет. Предполагается наказание даже за провокацию подкупа — штрафы до 200 тысяч рублей и «отдых в местах не столь отдалённых» в течение пяти лет.
Расследованием преступлений в сфере госзакупок будет заниматься Следственный комитет. За сотрудничество с правоохранителями и явку с повинной подозреваемым обещают поблажки.
Обсуждая законопроект ещё в ходе первого чтения, зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов обращал внимание на разросшиеся аппетиты коррупционеров. «16 триллионов рублей на федеральном уровне тратится через систему государственного заказа, а два триллиона из них в итоге проходит через мошеннические схемы», — отметил депутат, требуя ужесточения наказания для расхитителей бюджета.
В комментарии «Парламентской газете» его слова подтвердил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Ещё будучи аудиторами Счётной палаты, мы обращали внимание Правительства на то, что триллионные (в общем объёме) закупки за средства государственного бюджета зачастую носят неэффективный характер. Превышают котировки рыночных цен, срывают контракты… Поэтому усиление наказаний за злоупотребления в сфере госзакупок я всецело поддерживаю», — отметил сенатор.
Рассуждая о международном опыте борьбы с хищениями государственных средств, Сергей Рябухин положительно оценил практику создания единого высшего органа финансового контроля. В пример он привёл Испанию, где таким органом является Трибунал счетов — аналог Счётной палаты в России, но с более широкими полномочиями. «Коллегия аудиторов передаёт материалы коллегии судей, и все решения, связанные с нарушением бюджетного процесса, принимаются не судами общей юрисдикции, а Трибуналом счетов», — рассказал сенатор.
Ещё в ходе первого чтения законопроекта депутаты подчёркивали, что инициатива просто расширяет арсенал для правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Параллельно власти работают над совершенствованием самого закона о госзакупках.
Например, большая работа ведётся против тех, кто выигрывает торги, занижая стоимость контрактов, а затем срывает их выполнение, так как на поверку предложенные условия оказываются невыполнимы. Как писала «Парламентская газета», Правительство инициировало законопроект, призванный отсечь от участия в торгах откровенных проходимцев. Согласно проектируемой норме, уже принятой Госдумой в первом чтении, участник закупки, предложивший цену контракта на 25 процентов и более ниже начальной, будет обязан предоставить документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим качеством.