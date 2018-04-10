За откаты на госзакупках можно получить 12 лет тюрьмы

Уголовный кодекс может пополниться сразу двумя статьями, которые предусматривают серьёзное наказание за корыстные преступления в сфере государственных закупок. Соответствующий законопроект, инициированный Президентом России, 10 апреля был принят Государственной Думой во втором чтении.

Многие из коррупционных нарушений в сфере госзакупок в настоящее время не могут быть квалифицированы как преступления, так как они не подпадают под нормы Уголовного кодекса. Законопроект исправляет эту ситуацию: он предполагает жестокие наказания за поступки, которые наносят ущерб бюджетной системе Российской Федерации

Первая статья проекта направлена на пресечение злоупотреблений. Коснётся она любого участника системы — от работника контрактной службы до представителя заказчика, даже если тот не является должностным лицом. Максимальная санкция по этой статье предусматривает штрафы до миллиона рублей и семь лет тюремного срока.

Вторая новелла в УК РФ должна покончить с практикой откатов: за особо злостные попытки подкупа участников госконтракта предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей и лишение свободы до 12 лет. Предполагается наказание даже за провокацию подкупа — штрафы до 200 тысяч рублей и «отдых в местах не столь отдалённых» в течение пяти лет.

Расследованием преступлений в сфере госзакупок будет заниматься Следственный комитет . За сотрудничество с правоохранителями и явку с повинной подозреваемым обещают поблажки.

Обсуждая законопроект ещё в ходе первого чтения, зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов обращал внимание на разросшиеся аппетиты коррупционеров. «16 триллионов рублей на федеральном уровне тратится через систему государственного заказа, а два триллиона из них в итоге проходит через мошеннические схемы», — отметил депутат, требуя ужесточения наказания для расхитителей бюджета.

Рассуждая о международном опыте борьбы с хищениями государственных средств, Сергей Рябухин положительно оценил практику создания единого высшего органа финансового контроля. В пример он привёл Испанию , где таким органом является Трибунал счетов — аналог Счётной палаты в России, но с более широкими полномочиями. «Коллегия аудиторов передаёт материалы коллегии судей, и все решения, связанные с нарушением бюджетного процесса, принимаются не судами общей юрисдикции, а Трибуналом счетов», — рассказал сенатор.

Ещё в ходе первого чтения законопроекта депутаты подчёркивали, что инициатива просто расширяет арсенал для правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Параллельно власти работают над совершенствованием самого закона о госзакупках.

Например, большая работа ведётся против тех, кто выигрывает торги, занижая стоимость контрактов, а затем срывает их выполнение, так как на поверку предложенные условия оказываются невыполнимы. Как писала «Парламентская газета», Правительство инициировало законопроект, призванный отсечь от участия в торгах откровенных проходимцев. Согласно проектируемой норме, уже принятой Госдумой в первом чтении, участник закупки, предложивший цену контракта на 25 процентов и более ниже начальной, будет обязан предоставить документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим качеством.