«Нафтогаз» приступил к процедуре принудительного взыскания средств с «Газпрома»

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" . Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

"Принимая во внимание позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе", — сказал Витренко.

Он также добавил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».