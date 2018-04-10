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«Нафтогаз» приступил к процедуре принудительного взыскания средств с «Газпрома»
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«Нафтогаз» приступил к процедуре принудительного взыскания средств с «Газпрома» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом". Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
"Принимая во внимание позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе", — сказал Витренко.
Он также добавил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».
Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину.
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