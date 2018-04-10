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С начала года приставы Удмуртии приостановили работу 48 опасных объектов
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С начала года приставы Удмуртии приостановили работу 48 опасных объектов 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии с начала 2018 года приостановили работу 48 опасных объектов. На сегодняшний день на контроле управления находится шесть исполнительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, эксплуатацию музыкального зала в детском саду №24 приостановили на 60 суток. Отдел «Торговый дом „Милком“ в Уве закрыли на 20 суток. Работу двух кабинетов „Дома культуры на улице Кирова“ в Воткинске запретили на 90 суток. Также на 90 суток остановили деятельность операционного блока и уборной в Воткинской городской больнице №1.
На этот же срок запретили эксплуатацию строительного крана на улице Новосмирновской в Ижевске.
ИА «Сусанин»: последние новости
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