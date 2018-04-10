Гостинично-ресторанный комплекс выплатит 5 млн руб за украденную воду 

«Концессии водоснабжения» через суд заставят гостинично-ресторанный комплекс ОО «Ротонда», расположенный в Дзержинском районе Волгограда, выплатить пять миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», в 206 году специалисты компании проверили состояние узла учета в здании комплекса. Отметим, что последний включает в себя ресторан «Вавилон», гостиницу и автомойку. При проверке выяснилось, что установленный прибор учета холодной воды работает некорректно. «Ротонда» потребляла воду по обводной линии, мимо счетчика, — подчеркнули в концессиях. Гостинично-ресторанному комплексу несколько раз выдавали предписания, чтобы тот устранил нарушения и установил пломбы на обводе. Однако «Ротонда» все равно пользовалась водой в обход счетчика.
В феврале 2017 года «Концессии водоснабжения» направили «Ротонде» претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. «Объем поставленной воды определяется по сечению трубы, это закреплено в законодательстве РФ, — отметили в концессиях. — Из-за невозможности установить объемы незаконно потребленной воды, при расчетах принимается, что она по трубе течет непрерывно. За время между очередными опломбировками натекло на сумму в 4,9 миллиона рублей». Добавим, что «Ротонда» выплачивать долг отказалась. Тогда «Концессии водоснабжения» отправились в суд и добились решения в свою пользу.