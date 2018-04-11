Уралтрансбанк закрывает офисы в Екатеринбурге 

Правление ПАО «Уралтрансбанк» решило закрыть три офиса в Екатеринбурге. С 23 апреля перестанут работать отделения на Готвальда, 6/4, Космонавтов, 15 и Титова, 17, сообщается на сайте организации.
Обслуживание клиентов будет осуществляться в дополнительных офисах, расположенных соответственно — на Заводской, 12, Азина, 42 и Академика Шварца, 10/1, передает "Уралинформбюро".
Уралтрансбанк испытывает финансовые трудности с 2017 года. Центробанк РФ год назад утвердил план оздоровления финорганизации. Для оптимизации расходов банк в прошлом году закрыл по отделению в Екатеринбурге, Челябинске и Нижневартовске.