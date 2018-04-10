Ещё
Златогорская: Обновленная библиотека станет популярным местом общения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Златогорская: Обновленная библиотека станет популярным местом общения 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове модернизируют старейшую библиотеку страны при поддержке местных меценатов. Такой посыл бизнесменам дал Вячеслав Володин, планируя реализовать в регионе новый спонсорский проект по модернизации Саратовской областной универсальной научной библиотеки. На деньги богатых людей прежде всего закупят современную технику — книжные сканеры, которые нужны для обеспечения сохранности краеведческого фонда, имеющего историческую и культурную ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив, повысится эффективность использования фонда пользователями библиотеки в электронном виде.
Этот проект широко обсудили в том числе и в профессильнальных сообществах, поскольку библиотека объединяет людей всех профессий, социальных статусов, возрастов и уровня достатка.
— В областной научной библиотеке люди не только получают необходимые знания, но и общаются, ведут переговоры, проводят развивающие мероприятия, обогощаются духовно, — отметила Председатель регионального отделения Всероссийского Союза Журналистов Лидия Златогорская, — И если площадка будет модернизирована, в том числе и оборудованием для интерактивной формы обучения и общения, то появятся новые возможности для развития потенциала как отдельных граждан, так и организаций, и в целом, региона, страны.
Лидия Николавевна подчеркнула, что зачастую слово «душевность» в молодежной среде ассоциируется с патриархальностью, «прошлым веком», и когда в библиотеки придут новые технологии, это повысит их популярность у подрастающего поколения. В модернизированный читальный зал они пойдут охотнее, чем в «устаревший». А ели учесть, что в библиатеках хранятся подшивки газет, золотые, в том числе и отсканированные архивы будут долго служить верой и правдой потомкам.
АиФ: последние новости
«АиФ Саратов» определил лидеров 2017 года В Саратове из-за ремонта перекроют улицу Радищева В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне337
Эрдоган раскритиковал Лаврова85
Меркель анонсировала встречу без России357
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия214
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение