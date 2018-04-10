Златогорская: Обновленная библиотека станет популярным местом общения

Саратове модернизируют старейшую библиотеку страны при поддержке местных меценатов. Такой посыл бизнесменам дал Вячеслав Володин , планируя реализовать в регионе новый спонсорский проект по модернизации Саратовской областной универсальной научной библиотеки. На деньги богатых людей прежде всего закупят современную технику — книжные сканеры, которые нужны для обеспечения сохранности краеведческого фонда, имеющего историческую и культурную ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив, повысится эффективность использования фонда пользователями библиотеки в электронном виде.

Этот проект широко обсудили в том числе и в профессильнальных сообществах, поскольку библиотека объединяет людей всех профессий, социальных статусов, возрастов и уровня достатка.

— В областной научной библиотеке люди не только получают необходимые знания, но и общаются, ведут переговоры, проводят развивающие мероприятия, обогощаются духовно, — отметила Председатель регионального отделения Всероссийского Союза Журналистов Лидия Златогорская, — И если площадка будет модернизирована, в том числе и оборудованием для интерактивной формы обучения и общения, то появятся новые возможности для развития потенциала как отдельных граждан, так и организаций, и в целом, региона, страны.

Лидия Николавевна подчеркнула, что зачастую слово «душевность» в молодежной среде ассоциируется с патриархальностью, «прошлым веком», и когда в библиотеки придут новые технологии, это повысит их популярность у подрастающего поколения. В модернизированный читальный зал они пойдут охотнее, чем в «устаревший». А ели учесть, что в библиатеках хранятся подшивки газет, золотые, в том числе и отсканированные архивы будут долго служить верой и правдой потомкам.