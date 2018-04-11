Почему действующие меры поддержки МСП зашли в тупик

В начале апреля в нижней палате Федерального собрания РФ прошли парламентские слушания по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов объясняет, что нужно сделать для того, чтобы вывести самозанятых из тени, как помочь стартапам и выполнить президентские указы.

Всем выйти из тени

Общий объем средств поддержки субъектов МСП в 2015–2016 годы составил 152,8 млрд рублей. Однако Счетная палата в своем отчете признала действующие меры помощи малому бизнесу неэффективными, непрозрачными, а саму поддержку малого бизнеса сферой неуправляемой. Почему?

Эффективность средств определяется достижением поставленных целей. В 2016 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить численность занятых в сфере МСП до 20 млн человек: «В перспективе по уровню занятости в сфере малого бизнеса и его доле в ВВП мы должны выйти на сопоставимые показатели со странами, где предпринимательство, прежде всего малое и среднее, является опорой экономики». То есть примерно от 40% занятых и от 40% в ВВП.

Но с тех пор произошло не увеличение, а значительное уменьшение численности занятых в сфере МСП. Сегодня у нас трудоспособного населения — 76,6 млн человек. Из них занятых в МСП — 19 млн, тогда как теневая занятость составляет 23,9 млн человек.

Давайте не будем плодить мифы, будто у нас экономика отличается от европейской или американской, — структура примерно такая же, только бизнес и самозанятых надо вывести из тени. Это архиважная задача. И решать ее бюрократическими или фискальными методами неверно.

Пока же результаты деятельности правительства по легализации самозанятых ошеломительны: из почти 24 млн человек зарегистрировалась всего тысяча. Это явно свидетельствует о неверном подходе к проблеме.

Самозанятые — это среда зарождения малого бизнеса. Это люди, которые кормят сами себя и свои семьи, — в этом их ценность. Они уже составляют немалую долю ВВП, а объектом налогового обложения они станут тогда, когда им это зачем-то будет необходимо.

Надо создать налоговые каникулы для самозанятых на 15–20 лет и дать преференции по пенсиям. Тогда, возможно, мы выведем из тени большинство нянечек, горничных, репетиторов, водителей, фермеров.

Многие самозанятые регистрируются на электронных площадках поиска работ — почему бы не использовать их для учета? Предложил свои услуги — тебе пришло уведомление, что ты зарегистрирован в базе данных самозанятых, и больше от тебя ничего не требуется!

Эта сфера нуждается в проведении соответствующей законодательной работы.

Работа над терминами

Второй вывод Счетной палаты — непрозрачность — определяется не только разными источниками помощи, разными формами и средствами госфинансирования МСП, но, главное, самим объектом, которому выделяется поддержка.

Кого поддерживают, кого называют малым предпринимателем? Тех, у кого определенная численность сотрудников, и тех, у кого определенная выручка. Достаточно ли этого, чтобы назвать предприятие малым, отражает ли это суть и природу этой деятельности? Уверен — нет! Пример трагедии в Кемерове демонстрирует, что такое определение малого бизнеса оставляет большие возможности для мошеннических схем и нарушений.

До тех пор пока мы не введем нормального понятия «малый бизнес», мы будем иметь непрозрачную сферу, дающую возможность ухода от налогов, позволяющую манипулировать финансами на поддержку. И не сможем решить поставленных задач развития бизнеса в стране.

Сегодня мы имеем дефект в законодательстве — отсутствие ответа на вопрос «Что такое малый бизнес?». И нам, представителям государственной власти, надо этот пробел исключить, развив законодательную базу более четким определением малого бизнеса, которое позволило бы избегать махинаций, давало бы бо́льшую прозрачность и способствовало бы осмысленной работе с этой сферой.

Все нынешнее законодательство в сфере МСП направлено на поддержку юридического лица. Правильно ли это? В римском праве не было понятия юридического лица, и многие корифеи юридической науки считают, что оно было создано для махинаций с ответственностью. Понятно, что для публичных компаний, акционерных обществ, по-видимому, без этого понятия не обойтись. Но если мы говорим о помощи малому предпринимательству, мы должны говорить о поддержке прежде всего физического лица.

Что такое малый бизнес? Это деятельность человека, который на свой страх и риск формирует начальный капитал. Малое предприятие — предприятие, не имеющее капитала, это физическое лицо со своими рисками. Мы и купить-то его не можем без человека, который эту деятельность осуществляет. Активом малого предприятия является сам человек и его работа.

И поддерживать, следовательно, нужно самого человека, кто рискует. Я лично считаю, что и облагать налогами такого предпринимателя нельзя. Сегодня работа служащим в корпорации и предпринимательство в малом бизнесе дают примерно одинаковый доход, но только в корпорации нет рисков, которые есть в малом бизнесе.

Когда человек формирует начальный капитал, его основной актив — он сам. Затем, после того, как у него сформирован капитал (есть отчуждаемые активы), можно, видимо, говорить о бизнесе и предприятии. Это мы и должны прописать в законодательстве.

Какие меры поддержки нужны в период формирования капитала, когда из 43 стартапов выживает один? Не факт, что это кредитование. И я бы согласился с главой Сбербанка Германом Грефом , который, когда его спрашивают о том, почему вы не кредитуете малый бизнес, говорит о высоких рисках.

Необходимо скорректировать программу поддержки субъектов МСБ. Обратите внимание на влияние помощи сельскохозяйственному бизнесу до санкций и после. Как только Россия ввела ответные санкции в сельском хозяйстве и вынуждена была формировать собственный рынок производства продовольствия, тогда и поддержка стала более целевой, и она оказалась востребованной.

Малый бизнес и отличается от крупного тем, что он не может сформировать рынок. Если мы хотим поддержать малый бизнес, надо формировать для него рынки. Программа квот для малых предприятий в закупках госкорпораций явно не решает этих задач.

Вопросы без ответов

Много задач стоит перед теми, кто развивает малый бизнес: и снижение контрольной нагрузки (президент в послании к Федеральному собранию предложил взять за основу рисковый подход к проверкам), и расширение использования цифровой экономики для развития МСП. Почему бы не сделать онлайн-систему «Бизнес-навигатор МСП» таким же востребованным, как портал «Госуслуги»?

Почему бы не задействовать онлайн-кассы для отказа от бухгалтерии в сфере малого предпринимательства? Онлайн-кассы напрямую передают данные в налоговую службу — почему бы при фискальных операторах не создать структуры ведения бухгалтерии? Раз все данные уже и так в налоговой, так, может быть, освободить предпринимателя от налоговых проверок и функцию ведения бухгалтерии по желанию предпринимателя передать фискальным операторам или налоговой службе?

Но главная задача — ликвидировать пробел в законодательстве. Прежде всего ввести точное определение для самозанятых, малого и среднего предпринимательства, которое бы не давало возможности для схем и махинаций, а позволяло бы разработать качественные механизмы поддержки предпринимателей.

Без этого невозможно осуществить рывок, о котором говорил президент в своем послании.

Парламентские слушания обозначили проблемы, которые требуют законодательного решения. Но остался без ответа вопрос: «А что Титов?» — уже не как рекламный ролик выборной кампании, а по существу. Уполномоченный по бизнесу так и не появился на слушаниях — видимо, есть дела важнее его непосредственных обязанностей. Также остался без ответа вопрос: «Как же правительство планирует реализовать поставленные президентом амбициозные цели развития малого и среднего предпринимательства в России?»

По результатам слушаний предложено создать рабочую группу в Госдуме по доработке законодательства МСП.

Надеемся, что и правительство наведет порядок в сфере поддержки малого бизнеса, а также устранит недостатки, указанные в отчете Счетной палаты и озвученные участниками парламентских слушаний. ​