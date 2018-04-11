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Финансисты предлагают снять лимиты на участие иностранных малых фирм в российских МСП
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Финансисты предлагают снять лимиты на участие иностранных малых фирм в российских МСП 

Время бухгалтера 2 часа назад
В законопроекте сказано, что малый и средний бизнес, в чьем уставном капитале доля иностранных малых или средних компаний превысит 49%, сохранит за собой статус субъекта МСП. Поправки к Закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ также предполагают, что определять, соответствует ли заграничная фирма условиям этого закона, будут аудиторы. Им также придется ежегодно подавать в налоговую список обществ, в которых участвуют иностранные юрлица.
Кроме этого, авторы инициативы хотят наделить АО «Корпорация МСП» правом оказывать услуги физлицам, которые хотят открыть бизнес.
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