Финансисты предлагают снять лимиты на участие иностранных малых фирм в российских МСП

В законопроекте сказано, что малый и средний бизнес, в чьем уставном капитале доля иностранных малых или средних компаний превысит 49%, сохранит за собой статус субъекта МСП. Поправки к Закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ также предполагают, что определять, соответствует ли заграничная фирма условиям этого закона, будут аудиторы. Им также придется ежегодно подавать в налоговую список обществ, в которых участвуют иностранные юрлица.

Кроме этого, авторы инициативы хотят наделить АО «Корпорация МСП» правом оказывать услуги физлицам, которые хотят открыть бизнес.