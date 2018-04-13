Спирея и сирень украсят дворы в Некрасовке 

130 кустарников и 16 деревьев высадят этой весной во дворах на 1-й Вольской улице в районе Некрасовка в рамках акции «Миллион деревьев».
Эти работы пройдут по результатам голосования участников проекта «Активный гражданин», которые выбирали адреса и сорта растений, которые украсят дворовые территории.
Как сообщил первый заместитель главы управы района Некрасовка Владимир Борисов, у дома № 1 на 1-й Вольской улице будет высажено десять кустов сирени и 50 кустов спиреи, возле дома № 1 корпус 3 — шесть лип, десять берез и 40 кустов спиреи, а у дома № 16 появится 30 кустов спиреи.