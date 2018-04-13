Спирея и сирень украсят дворы в Некрасовке

130 кустарников и 16 деревьев высадят этой весной во дворах на 1-й Вольской улице в районе Некрасовка в рамках акции «Миллион деревьев».

Эти работы пройдут по результатам голосования участников проекта «Активный гражданин», которые выбирали адреса и сорта растений, которые украсят дворовые территории.