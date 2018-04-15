Почти 100 деревьев и кустарников высадят в Некрасовке в этом году

До конца весенне-летнего сезона в столичном районе Некрасовка высадят почти 100 деревьев и кустарников, сообщает сетевое издание m24.ru

По словам руководителя ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никиты Орешкина, сезон весенне-летних работ начался 1 апреля. За первые две недели апреля специалисты уже начали отмывать дороги, бордюры, дворы, смывать с них реагенты и слой грязи, который накопился за зиму.

Он отметил, что предстоит еще убрать весь сухостой, привести в порядок цветники, отремонтировать и покрасить контейнерные площадки, малые архитектурные формы, урны и ограждения. Также к работе подготовят 14 фонтанов, а когда станет теплее, высадят 83 дерева и 13 кустарников.

Около 1,5 миллиона жителей столицы приняли участие в первом общегородском субботнике, который прошел 14 апреля.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , работы велись во дворах, скверах, парках и на предприятиях.

Ожидается, что в общей сложности в субботниках 14 и 21 апреля примут участие не менее 2,8 миллиона человек.