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Почти 100 деревьев и кустарников высадят в Некрасовке до конца весенне-летнего сезона
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Почти 100 деревьев и кустарников высадят в Некрасовке до конца весенне-летнего сезона 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почти 100 деревьев и кустарников высадят в столичном районе Некрасовка до конца весенне-летнего сезона 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никиту Орешкина.
«Сезон весенне-летних работ начался 1 апреля. Мы уже приступили к их проведению: начали отмывать дороги, бордюры, дворы. Специальным средством «Чистодор» смываем реагенты и слой грязи, который накопился за зиму. Потом уберем весь сухостой, приведем в порядок цветники, отремонтируем и покрасим контейнерные площадки, малые архитектурные формы, урны, ограждения. Подготовим к работе 14 фонтанов, а когда станет теплее, высадим 83 дерева и 13 кустарников», — приводятся в сообщении слова Н. Орешкина.
Он добавил, что в районе созданы четыре места сбора жителей, желающих принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля.
«Мы выбрали несколько адресов, каждый из которых — значимое для района общественное пространство. Всего их четыре: народный парк на ул. 2-я Вольская, парк «Купеческие угодья» там же, аллея Сказок на ул. 1-я Вольская и зона отдыха на ул. Рождественская», — резюмировал Н. Орешкин.
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