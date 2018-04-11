Судебные приставы начали внедрять терминалы для оплаты долгов

Речь о так называемых POS-терминалах: по ним мы платим в магазинах, ресторанах, кинотеатрах и везде, где принимают оплату картой. Теперь точно такой же терминал предложит судебный пристав.

Новость о внедрении таких терминалов прозвучала во время выступления главы ведомства в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

Сегодня приставы активно проводят различные рейды: например, вместе с ГИБДД ищут должников на дорогах. Или проверяют автомобили на парковках с помощью программы «Мобильный пристав»: по номерам вычисляются машины должников, а потом остается только дождаться хозяина.

Нередко встреча автолюбителя-должника с приставом заканчивается арестом машины. Но сейчас появился и еще один вариант: можно будет прямо на месте погасить долг банковской картой.

Кроме того, в ведомстве появились видеорегистраторы. Как рассказал Дмитрий Аристов , это «позволит усилить контроль за деятельностью должностных лиц службы в том числе на выездных мероприятиях». Если кто-то из должников останется недоволен встречей, всегда будет возможность прокрутить пленку и увидеть, что на самом деле произошло, кто хамил, а кто старался держать себя в руках.

Еще одна болевая точка: уведомление должников. Сегодня извещения часто не доходят по адресу, при этом на весточки должникам тратятся большие средства. Огромная канцелярская машина часто работает вхолостую, точнее — она просто создает видимость. Причина в том, что традиционная система ориентирована на вчерашний день — бумажные «открытки». Но сегодня не все проверяют почтовые ящики и живут по официальным адресам. Почта людей не находит, но практика такова, что направленное и недошедшее извещение дает право считать человека надлежаще уведомленным, а значит, применять к нему все меры, что положено к должнику. Например, включать в списки невыездных.