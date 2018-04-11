ФССП предложила уведомлять лиц исполнительного производства через sms и личный кабинет на сайте госуслуг

Федеральная служба судебных приставов РФ предлагает направлять уведомления сторонам исполнительных производств посредством sms-сообщений и в личный кабинет на едином портале государственных услуг. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил директор ФССП, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

«Действующая на сегодняшний день система уведомления лиц, участвующих в исполнительном производстве с использованием услуг общественной связи не всегда безусловна, к тому же она требует значительных расходов за счет средств федерального бюджета. В этой связи мы рассматриваем возможность направления уведомлений (сторон исполнительного производства — прим. Агентства «Москва» ) с их согласия через личный кабинет на едином портале государственных услуг или посредством sms-сообщений», — сказал Д. Аристов.

Он добавил, что возможность обмена документами в электронном виде будет являться одним из наиболее доступных способом коммуникации независимо от места нахождения сторон исполнительного производства и судебного пристава-исполнителя.

«Кроме того, это позволит существенным образом сократить почтовые расходы», — отметил он.