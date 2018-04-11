Юные жители района Лефортово совершат космическое путешествие

Мероприятие «Загадочным созвездиям навстречу!» проведут в библиотеке № 120 района Лефортово.

— В рамках данного мероприятия в нашей библиотеке пройдет космическая игра-путешествие, приуроченная ко Дню авиации и космонавтики, — сообщила заведующая библиотекой № 120 Ольга Захарова

Двухчасовое мероприятие рассчитано на детей в возрасте от шести лет. Юных «путешественников» ждут 12 апреля по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Старт намечен на 12.00. Вход свободный.

Всемирный день авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос.