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Юные жители района Лефортово совершат космическое путешествие
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Юные жители района Лефортово совершат космическое путешествие 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мероприятие «Загадочным созвездиям навстречу!» проведут в библиотеке № 120 района Лефортово.
— В рамках данного мероприятия в нашей библиотеке пройдет космическая игра-путешествие, приуроченная ко Дню авиации и космонавтики, — сообщила заведующая библиотекой № 120 Ольга Захарова.
Двухчасовое мероприятие рассчитано на детей в возрасте от шести лет. Юных «путешественников» ждут 12 апреля по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Старт намечен на 12.00. Вход свободный.
Всемирный день авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос.
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