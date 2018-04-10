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На проезжей части Ангарской улицы залатали яму
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На проезжей части Ангарской улицы залатали яму 

Управа района Дмитровский города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой квадратной выбоины во втором ряду на нечетной стороне улицы.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«Проведен локальный ямочный ремонт. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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