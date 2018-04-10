На проезжей части Ангарской улицы залатали яму

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой квадратной выбоины во втором ряду на нечетной стороне улицы.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.

«Проведен локальный ямочный ремонт. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.