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Россия оказалась на первом месте по популярности Apple Pay
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Россия оказалась на первом месте по популярности Apple Pay 

Apple Insider 24 минуты назад
Фото: Apple Insider
Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием платежных систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Соответствующие данные приводит компания MasterCard, также они косвенно подтверждаются Банком России.
По данным ЦБ, за последние шесть лет объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое, а само количество платежей выросло аж в 3,5 раза. При этом за 2016-2017 год резко увеличилось количество транзакций с помощью мобильного телефона (посредством NFC). В прошлом году стало известно, что популярность платежных сервисов Apple Pay и Android Pay в России вызвала снижение объема снятия наличных средств в банкоматах страны впервые за 10 лет.
Как работает Apple Pay в России
Ранее неоднократно сообщалось, что Россия оказалась подготовлена к Apple Pay гораздо лучше, чем Соединенные Штаты, о чем говорил в том числе глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Свою роль здесь сыграли сами платежные системы MasterCard и Visa, которые требуют от представителей отечественной розницы оснащать свои магазины терминалами со встроенными модулями ближнего поля (NFC).
4 октября 2016 года платежный сервис Apple Pay официально запустился в России. Его поддерживают все iPhone с чипом NFC, то есть iPhone SE, iPhone 6 и старше.
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