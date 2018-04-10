Россия оказалась на первом месте по популярности Apple Pay

Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием платежных систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Соответствующие данные приводит компания MasterCard, также они косвенно подтверждаются Банком России

По данным ЦБ, за последние шесть лет объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое, а само количество платежей выросло аж в 3,5 раза. При этом за 2016-2017 год резко увеличилось количество транзакций с помощью мобильного телефона (посредством NFC). В прошлом году стало известно, что популярность платежных сервисов Apple Pay и Android Pay в России вызвала снижение объема снятия наличных средств в банкоматах страны впервые за 10 лет.

Как работает Apple Pay в России

4 октября 2016 года платежный сервис Apple Pay официально запустился в России. Его поддерживают все iPhone с чипом NFC, то есть iPhone SE, iPhone 6 и старше.