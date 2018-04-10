Герасименко рассказал, когда родственников начнут пускать в реанимацию

Законопроект, разрешающий допускать близких родственников в реанимацию, находится на рассмотрении в Правительстве. Не исключено, что первое чтение документа состоится уже в весеннюю сессию, сообщил « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко

«Законопроект уже внесён в Госдуму, мы ожидаем отзыва Правительства. До конца сессии время ещё есть — возможно, первое чтение состоится уже в эту сессию», — отметил Герасименко. Он напомнил, что инициатива касается допуска близких родственников в реанимацию в первую очередь к детям и тяжелобольным.

«Но нужно понимать, что сейчас у реанимаций достаточно тесные помещения, врачи просто опасаются, что посетители будут им мешать. Хотя родственники, напротив, будут стремиться помогать медперсоналу. Нужно расширять отделения реанимаций, предусмотреть появление небольших ширм для обеспечения личного пространства и лёгкую верхнюю одежду — к примеру, рубашки — для пациентов, которые находятся в сознании», — считает депутат. По его словам, допуск родственников в реанимацию к детям и тяжелобольным гражданам является цивилизованной практикой, широко распространённой за рубежом.