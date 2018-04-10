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Итальянские социологи зафиксировали рост алкоголизма среди молодёжи
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Итальянские социологи зафиксировали рост алкоголизма среди молодёжи 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Италии порядка 8,6 млн человек подвержены риску пьянства и его последствий, 6 млн из них составляют мужчины, сообщает ANSA со ссылкой на доклад министерства здравоохранения о предпринятых мерах, связанных с алкоголем и сопутствующими проблемами.
Особую озабоченность, указывается в документе, представленном во вторник в парламенте страны, вызывает растущее число несовершеннолетних, модной привычкой которых становятся вечеринки в конце недели, сопровождающиеся binge drinking — коллективными формальными собраниями, сопровождающиеся распитием спиртного.
Речь, в частности, идёт о 800 тысячах подростках в возрасте 16-17 лет, которым, согласно действующим законам, в Италии вообще запрещена продажа алкогольных напитков.
Согласно статистике, в 2015 году в стране пристрастие к алкоголю наблюдалось у 15,6% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет, а в 2016 году этот показатели вырос уже до 17%.
Другую проблему, отмечается в докладе министерства, представляют и пожилые итальянцы. Среди тех, кому за 65 лет, категорию злоупотребляющих спиртными напитками, составляют порядка 2,7 млн человек.
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