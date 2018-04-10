Пять районов Ленобласти поменяют уличные лампы на светодиодные

Сразу в пяти районах региона: Волховском, Гатчинском, Киришском, Кировском и Приозерском в уличных фонарях установят светодиодные лампы и перейдут на энергоэффективные системы на нескольких объектах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Сообщается также, что автоматизированные тепловые пункты позволят регулировать энергопотребление, исходя из погодных условий и времени суток. На оснащение будет потрачено более 86 млн рублей. По словам парламентариев, качественные изменения в энергоэффективности позволят сократить расходы из бюджета на оплату коммунальных услуг.