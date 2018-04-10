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Пять районов Ленобласти поменяют уличные лампы на светодиодные
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Пять районов Ленобласти поменяют уличные лампы на светодиодные 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Сразу в пяти районах региона: Волховском, Гатчинском, Киришском, Кировском и Приозерском в уличных фонарях установят светодиодные лампы и перейдут на энергоэффективные системы на нескольких объектах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Сообщается также, что автоматизированные тепловые пункты позволят регулировать энергопотребление, исходя из погодных условий и времени суток. На оснащение будет потрачено более 86 млн рублей. По словам парламентариев, качественные изменения в энергоэффективности позволят сократить расходы из бюджета на оплату коммунальных услуг.
В администрации также уточнили, что конкурсные процедуры в Волхове уже объявлены, а контракты на стадии подписания находятся по проектам Новоладожской средней школы №1 и управления хозобеспечения транспорта Кировского района.
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