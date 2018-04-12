Административную реформу в Ленобласти начнут в 2019 году 

В 2019 году власти Ленинградской области начнут проводить административную реформу, которая затронет муниципалитеты. Число чиновников и депутатов ограничат, оно будет зависеть от численности населения того или иного населенного пункта. «Все это будет основано на принципе добровольности, но реформа в какой-то степени будет принудительной», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В первую очередь изменения коснутся тех поселений, которые дотируются из областного бюджета более чем на 75%. Реформа затронет и региональное правительство. Комитеты, дублирующие функции казенных организаций, ликвидируют, некоторые госпредприятия объединят. Всего в 2019 году планируют сократить около 10% чиновников. Некоторые из них перейдут на работу в бюджетные учреждения. В Муринском сельском поселении отметили, что инициатива Дрозденко подходит только для небольших поселений. «Инициатива в целом разумная, но я к ней отношусь насторожено. Со временем могут появиться подводные камни», — отметил глава администрации Муринского сельского поселения Валерий Гаркавый. Дрозденко рассказал о предстоящей административной реформе в августе 2017 года. Кроме того, губернатор анонсировал «уберизацию» и введение программы «Ленинградский гектар». Еще одной его инициативой стала добыча криптовалюты на ЛАЭС в Сосновом Бору. Источник: «Коммерсантъ»
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