Владимир Путин рассказал о деталях создания новейшего российского оружия 

Сотрудники Курчатовского института принимали участие в разработке новейших образцов современного российского оружия, у которого нет аналогов в мире. Об этом рассказал Владимир Путин, когда приехал в НИИ, чтобы поздравить его с юбилеем. Знаменитому Курчатовскому институту сегодня исполнилось 75 лет, пишет РИА Новости. Президенту показали новейшие разработки ученых. Финансирование науки остается одним из приоритетов, заявил Владимир Путин. Важно также создавать крупные научные центры не только в Москве и Петербурге, но и во всех регионах страны.