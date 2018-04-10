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«Вимос» оштрафовали на 160 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства
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«Вимос» оштрафовали на 160 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Государственная инспекция труда в Ленобласти вынесла два постановления о привлечении виновных в нарушении трудового законодательства к административной ответственности в виде штрафов. Их сумма составила 157,4 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе региональной ГИТ, предприятие посчитало, что выводы, сделанные во время проверки, не соответствуют действительности, вследствие чего постановления подлежат отмене, о чем во Всеволожский городской суд были направлены соответствующие жалобы.
Суд рассмотрел материалы проверок и пришел к выводу, что работодатель действительно нарушил трудовое законодательство в части порядка оформления трудового договора. Поэтому ООО «Ритейлстрой» правомочно признано виновным в совершении административного правонарушения.
Таким образом, решениями Всеволожского городского суда, жалобы предприятия оставлены без удовлетворения, а значит ООО «Ритейлстрой» (Торговый дом «Вимос») заплатит штраф в указанном размере.
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