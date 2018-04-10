Инспектор МРЭО из Приозерска и его товарищи ответят за оптовые продажи водительских прав

48-летний инспектор приозерского МРЭО Александр Артёменко , который сейчас находится под домашним арестом, уже 13 апреля выслушает претензии от Следственного комитета , и, возможно, новый приговор. Его обвиняют в организации целой преступной сети по незаконной продаже водительских прав «в обход» экзаменов. Как пишет 47news , в пятницу, 13 апреля, региональный Следком предъявит обвинение 48-летнему инспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №18 Приозерска капитану Александру Артёменко. По версии следствия, Артёменко, пользуясь занимаемой должностью, помогал нерадивым автолюбителям осуществить свою мечту и получить права минуя сдачу сложных экзаменов. В итоге деятельности капитана подозревают как минимум в 36 эпизодах продажи удостоверений. Помимо Артёменко в уголовном деле также фигурируют 45-летняя жительница Приозерска Татьяна Новикова и 57-летний житель Петербурга Аркадий Кирилкин. Следствие полагает, что они работали над продажей прав втроём, а «заказы» принимали со всей Ленинградской области . Права таким образом могли получить более сотни человек по скромным оценкам правоохранителей. На прошлой неделе Приозерский районный суд временно отправил Артёменко и Новикову под домашний арест, а Кирилкина оставил без меры пресечения. Следствие продолжается.