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Инспектор МРЭО из Приозерска и его товарищи ответят за оптовые продажи водительских прав
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Инспектор МРЭО из Приозерска и его товарищи ответят за оптовые продажи водительских прав 

Ivyborg.ru 28 минут назад
48-летний инспектор приозерского МРЭО Александр Артёменко, который сейчас находится под домашним арестом, уже 13 апреля выслушает претензии от Следственного комитета, и, возможно, новый приговор. Его обвиняют в организации целой преступной сети по незаконной продаже водительских прав «в обход» экзаменов.
Как пишет 47news, в пятницу, 13 апреля, региональный Следком предъявит обвинение 48-летнему инспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №18 Приозерска капитану Александру Артёменко. По версии следствия, Артёменко, пользуясь занимаемой должностью, помогал нерадивым автолюбителям осуществить свою мечту и получить права минуя сдачу сложных экзаменов. В итоге деятельности капитана подозревают как минимум в 36 эпизодах продажи удостоверений. Помимо Артёменко в уголовном деле также фигурируют 45-летняя жительница Приозерска Татьяна Новикова и 57-летний житель Петербурга Аркадий Кирилкин. Следствие полагает, что они работали над продажей прав втроём, а «заказы» принимали со всей Ленинградской области. Права таким образом могли получить более сотни человек по скромным оценкам правоохранителей.
На прошлой неделе Приозерский районный суд временно отправил Артёменко и Новикову под домашний арест, а Кирилкина оставил без меры пресечения. Следствие продолжается.
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