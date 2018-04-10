Спасатели вытащили со льда Ладожского озера троих рыбаков

На Ладожском озере силами сотрудников МЧС были спасены трое рыбаков, которые чуть было не утонули из-за потрескавшегося льда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о рыбаках, которые не могут самостоятельно выбраться со льда озера, поступил вечером 9 апреля. Сообщалось, что мужчины застряли на трескающемся льду Ладоги у базы «Креницы».

На помощь любителям весенней рыбалки тут же выехали спасатели отряда Новая Ладога на судне с воздушной подушкой. Около десяти часов вечера спасательная операция успешно завершилась, и рыбаки оказались на берегу.

Накануне на Финском заливе спасатели Выборгского района сняли сразу семнадцать человек со льда. Далеко не всех рыбаков удаётся спасти вовремя — некоторых из них находят уже без признаков жизни.