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Нерпы приплыли в Петербург на льду из Ладожского озера
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Нерпы приплыли в Петербург на льду из Ладожского озера 

Собака 55 минут назад
Фото: Собака
Нерпы появились в Петербурге вместе со льдом из Ладожского озера. Ветеринары просят горожан обращать внимание на морских животных, особенно детенышей, и не оставлять их в беде.
Призыв специалистов опубликован днем 12 апреля в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте» вместе с фотографией маленького гостя с Ладоги.
«По Неве идет ладожский лед, а вместе с ним плывут маленькие нерпули, — пишут активисты. — Вот такое чудо заметили на реке Фонтанке рядом с БДТ. Так что если сегодня будете прогуливаться по набережным, обращайте, пожалуйста, внимание на спуски к воде и отмели — там может вылезти отдыхать этот крошечный путешественник. Если увидите — звоните 6992399»
По материалам «Фонтанки».
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