Новая газовая котельная заработала в мгинской школе для детей с нарушениями зрения

Дополнительно были проведены работы по замене трубопровода холодного водоснабжения и благоустройство игровой площадки на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации области

Новая котельная суммарной мощностью 1,8 МВт оборудована системами очистки воды и диспетчеризации. Установка современных инженерных систем позволила организовать работу котельной в автоматическом режиме. Полная информация о состоянии технического оборудования в конкретный момент времени и возможных аварийных ситуациях оперативно поступает в диспетчерский пункт.