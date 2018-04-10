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Новая газовая котельная заработала в мгинской школе для детей с нарушениями зрения
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Новая газовая котельная заработала в мгинской школе для детей с нарушениями зрения 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Дополнительно были проведены работы по замене трубопровода холодного водоснабжения и благоустройство игровой площадки на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации области
Новая котельная суммарной мощностью 1,8 МВт оборудована системами очистки воды и диспетчеризации. Установка современных инженерных систем позволила организовать работу котельной в автоматическом режиме. Полная информация о состоянии технического оборудования в конкретный момент времени и возможных аварийных ситуациях оперативно поступает в диспетчерский пункт.
Заказчиком работ выступил комитет по строительству Ленинградской области. Месяцем ранее сооружение новой котельной было завершено в школе-интернате поселка Ефимовский Бокситогорского района.
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