Пятая часть Киришей осталась без света в разгар рабочего дня

Почти 10 тыс. человек в Киришах оказались в темноте из-за непредвиденного инцидента, случившегося на сетях. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСК.

Первые сообщения об отключении электроэнергии были зафиксированы в полдень 10 апреля. В результате отключения 25 подстанций без света остались почти 10 тысяч человек жителей Киришей.

Оперативно-выездная бригада ЛОЭСК выяснила, что причиной отключения стало возгорание на фидере подстанции, принадлежащей Росэнерго. Несколько домов получили свет быстро благодаря резервным схемам снабжения. Остальные пока остаются в ожидании.

По окончании ремонтных работ потребители ЛОЭСК будут оперативно переключены на постоянную схему электроснабжения.