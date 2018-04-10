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Пятая часть Киришей осталась без света в разгар рабочего дня
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Пятая часть Киришей осталась без света в разгар рабочего дня 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Почти 10 тыс. человек в Киришах оказались в темноте из-за непредвиденного инцидента, случившегося на сетях. Об этом сообщает пресс-служба ЛОЭСК.
Первые сообщения об отключении электроэнергии были зафиксированы в полдень 10 апреля. В результате отключения 25 подстанций без света остались почти 10 тысяч человек жителей Киришей.
Оперативно-выездная бригада ЛОЭСК выяснила, что причиной отключения стало возгорание на фидере подстанции, принадлежащей Росэнерго. Несколько домов получили свет быстро благодаря резервным схемам снабжения. Остальные пока остаются в ожидании.
По окончании ремонтных работ потребители ЛОЭСК будут оперативно переключены на постоянную схему электроснабжения.
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