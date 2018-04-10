В школе-интернат поселка Мга установили новую котельную

В Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения введена в строй новая газовая блочно-модульная котельная.

Новая котельная суммарной мощностью 1,8 МВт оборудована системами очистки воды и диспетчеризации. Современные инженерные системы позволяют котельной работать в автоматическом режиме, а полная информация о состоянии технического оборудования оперативно поступает в диспетчерский пункт.

Также были проведены работы по замене трубопровода холодного водоснабжения и благоустройство игровой площадки на территории школы.