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На Головинском шоссе примут письма и фотографии для Книги памяти
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На Головинском шоссе примут письма и фотографии для Книги памяти 

Управа района Головинский города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Прием писем и фотографий героев Великой Отечественной войны для Книги памяти «Бессмертный полк — Москва» ведется в центрах «Мои документы» столицы, в том числе, в Головинском районе.
Специалисты отсканируют документы и разместят их в электронной книге, а оригиналы вернут владельцам, сообщили в пресс-службе учреждения.
— Мы продолжаем традицию, зародившуюся в 2015 году. Проект действует в центрах в течение всего года, но ближе к празднику пользуется особой популярностью у жителей, — отметили в пресс-службе центров госуслуг «Москвы.
Кроме того, к шествию „Бессмертного полка“ в День Победы в центре госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, оставившим заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.
Напомним, что центр „Мои документы“ района Головинский находится по адресу: Головинское шоссе, д. 5. (ск)
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