Областные МФЦ за три месяца получили более 800 тысяч обращений‍

Многофункциональные центры Ленинградской области за три месяца получили 867 тысяч обращений граждан, что на 33% больше, чем в 2017 году.

Как отметили в областном правительстве, самыми востребованными услугами у посетителей остаются регистрация прав на недвижимое имущество, постановка собственности на кадастровый учет, получение сведений из ЕГРН, регистрация на портале Госуслуги.ру.

Также популярностью пользовался прием заявлений о голосовании на выборах президента не по месту жительства. Таких заявок от жителей региона было принято свыше 16,5 тысяч.

Напомним, что в МФЦ Ленобласти по принципу «одного окна» предоставляется порядка 450 государственных и муниципальных услуг. Недавно стала доступна услуга регистрации новорожденных.