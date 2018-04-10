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Областные МФЦ за три месяца получили более 800 тысяч обращений‍
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Областные МФЦ за три месяца получили более 800 тысяч обращений‍ 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Многофункциональные центры Ленинградской области за три месяца получили 867 тысяч обращений граждан, что на 33% больше, чем в 2017 году.
Как отметили в областном правительстве, самыми востребованными услугами у посетителей остаются регистрация прав на недвижимое имущество, постановка собственности на кадастровый учет, получение сведений из ЕГРН, регистрация на портале Госуслуги.ру.
Также популярностью пользовался прием заявлений о голосовании на выборах президента не по месту жительства. Таких заявок от жителей региона было принято свыше 16,5 тысяч.
Напомним, что в МФЦ Ленобласти по принципу «одного окна» предоставляется порядка 450 государственных и муниципальных услуг. Недавно стала доступна услуга регистрации новорожденных.
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