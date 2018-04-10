Около 1 млрд руб. выделено на мероприятия к 100-летию ВГИКа

«Выделены деньги, согласно плану это почти 1 млрд руб., один из пунктов — это празднование на сцене Кремлевского дворца», — сказал В. Аристархов.

Он также отметил, что до конца 2018 г. площадка для торжественного празднования 100-летия ВГИКа может быть изменена. Члены организационного комитета пообещали предоставить министерству культуры варианты других площадок для торжественного вечера.

ВГИК основан 1 сентября 1919 г. В настоящее время вуз готовит специалистов всех основных творческих профессий кино и телевидения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. Указом президента РФ ВГИК отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.