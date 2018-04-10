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Прогресс нужно использовать для роста эффективности экономики, заявил Путин 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Необходимо использовать технологический прогресс для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин, выступая в Курчатовском институте, напомнил слова Игоря Курчатова о важности определения приоритетов и в связи с этим отметил необходимость использовать техпрогресс для роста экономики, промышленности и сельского хозяйства. «В любом деле важно определить приоритеты, иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы. Делайте в своей работе, в жизни только самое главное. А главное для нас с вами сегодня — добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения наших огромных территорий, для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства», — сказал Путин.
Он также отметил, что именно в Курчатовском институте во время Великой Отечественной войны в лаборатории №2 началась реализация советского атомного проекта, значение которого переоценить невозможно. «Они внесли колоссальный вклад в обороноспособность страны, а если сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну», — подчеркнул президент.
"Благодаря достигнутому паритету в обеспечении безопасности внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества. Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идем вперед", — добавил он.
"Сейчас Курчатовский институт является единственным в мире научным центром, где на одной территории расположены синхротронный ускоритель, сверхмощный лазер, ядерно-энергетический, плазменный, генетические комплексы. Такая концентрация научной инфраструктуры позволяет проводить уникальные исследования на стыке дисциплин", — отметил Путин.
Президент выразил надежду, что на этой исторической площадке с участием ученого совета института, президиума РАН у академиков будет возможность поговорить об основных задачах, которые стоят на современном этапе технологического развития.
Путину покажут синхротрон за 40 млрд рублей. Заверили, что президент будет в безопасности. Вот так выглядит мини-модель аппарата. pic.twitter.com/cMU7M6xiu2
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 апреля 2018 г.
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