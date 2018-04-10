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На время религиозных праздников в Самаре перекроют Аэродромную и Аврору
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На время религиозных праздников в Самаре перекроют Аэродромную и Аврору 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре ограничат движение общественного транспорта. На время религиозных праздников в Самаре перекроют Аэродромную и Аврору. Об этом сообщили в мэрии города.
— Ограничения будут действовать в воскресенье, 15 апреля, и во вторник, 17 апреля. На эти дни выпали религиозные праздники — Красная горка и Радоница, — пояснили в городской администрации. — Многие верующие поедут к городским кладбищам.
Ограничение будет действовать с 7:00 и до 16:00. В это время для личного транспорта перекроют следующие участки дорог:
Улицу Авроры — от Аэродромной до Партизанской;
Улицу Аэродромную — от Тушинской до Энтузиастов;
Улицу Ставропольскую — от Пугачевской до Алма-Атинской;
Улицу Новосельскую — от Уральского шоссе до Нижнего выезда.
Ограничение движение по улицам Авроры и Аэродромной
Ограничение движение у Безымянского и Рубежного кладбищ
Запрет не распространится на общественный транспорт и машины экстренных служб. Также в мэрии напомнили, что в эти дни усилят работу общественного транспорта. Кроме того, на линию выведут дополнительные автобусы до кладбищ:
4 «к»: «Поселок Управленческий — кладбище „Лесное“»;
27 «к»: «Площадь им. Кирова — кладбище „Зубчаниновское“»;
36 «д»: «Хлебная площадь — кладбище „Рубежное“»;
36 «ю»: «Кладбище „Рубежное“ — кладбище „Южное“»;
63 «э»: «Автостанция „Аврора“ — кладбище „Рубежное“»;
67 «к»: «Поселок Мехзавод — кладбище „Лесное“»;
77 «д»: «Хлебная площадь — кладбище „Южное“»;
129 «э»: «Автостанция „Аврора“ — кладбище „Южное“».
По аналогии с предыдущими годами, отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов — в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ — в 15:30. Отправление автобусов — по мере наполняемости.
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
В дни массовых перевозок власти планируют усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, проспекту Металлургов и площади Кирова.
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