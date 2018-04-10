Большую государственную поликлинику откроют на Беговой в 2018 году 

Новый госбюджетный медицинский центр планируют открыть в 2018 году на Ленинградском проспекте, 16. Поликлиника будет включать как детское, так и взрослое отделение. Центр расположится на шести этажах, а общая площадь составит около девяти тысяч квадратных метров, сообщили в пресс‐службе Департамента строительства Москвы.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что детско-взрослая
поликлиника будет рассчитана на 750 посещений в смену. Клиника относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи. По новой системе бюджетные медучреждения Москвы будут подразделяться на два уровня. В учреждениях первого уровня пациентам могут поставить диагноз и предоставить первичную консультацию. Продолжить назначенное лечение можно будет на втором уровне.
Здание нового медицинского центра уже возведено. В настоящий момент ведутся работы по внутренней отделке и облицовке фасада.
Поликлиника будет иметь мощное техническое оснащение и большое количество отделений: профилактическое, терапевтическое, хирургия, функциональная диагностика, реабилитационное, а также дневной стационар.
В марте две новые поликлиники открыли в Московской области. Взрослая предполагает 240 посещений в смену, детская — около 200. Поликлиники стали самыми крупными в Балашихе.