Большую государственную поликлинику откроют на Беговой в 2018 году

Новый госбюджетный медицинский центр планируют открыть в 2018 году на Ленинградском проспекте, 16. Поликлиника будет включать как детское, так и взрослое отделение. Центр расположится на шести этажах, а общая площадь составит около девяти тысяч квадратных метров, сообщили в пресс‐службе Департамента строительства Москвы.

поликлиника будет рассчитана на 750 посещений в смену. Клиника относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи. По новой системе бюджетные медучреждения Москвы будут подразделяться на два уровня. В учреждениях первого уровня пациентам могут поставить диагноз и предоставить первичную консультацию. Продолжить назначенное лечение можно будет на втором уровне.

Здание нового медицинского центра уже возведено. В настоящий момент ведутся работы по внутренней отделке и облицовке фасада.

Поликлиника будет иметь мощное техническое оснащение и большое количество отделений: профилактическое, терапевтическое, хирургия, функциональная диагностика, реабилитационное, а также дневной стационар.