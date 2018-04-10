Ещё
Большую государственную поликлинику откроют на Беговой в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Большую государственную поликлинику откроют на Беговой в 2018 году 

360tv.ru 35 минут назад
Новый госбюджетный медицинский центр планируют открыть в 2018 году на Ленинградском проспекте, 16. Поликлиника будет включать как детское, так и взрослое отделение. Центр расположится на шести этажах, а общая площадь составит около девяти тысяч квадратных метров, сообщили в пресс‐службе Департамента строительства Москвы.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что  детско-взрослая
поликлиника будет рассчитана на 750 посещений в смену. Клиника относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи. По новой системе бюджетные медучреждения Москвы будут подразделяться на два уровня. В учреждениях первого уровня пациентам могут поставить диагноз и предоставить первичную консультацию. Продолжить назначенное лечение можно будет на втором уровне.
Здание нового медицинского центра уже возведено. В настоящий момент ведутся работы по внутренней отделке и облицовке фасада.
Поликлиника будет иметь мощное техническое оснащение и большое количество отделений: профилактическое, терапевтическое, хирургия, функциональная диагностика, реабилитационное, а также дневной стационар.
В марте две новые поликлиники открыли в Московской области. Взрослая предполагает 240 посещений в смену, детская — около 200. Поликлиники стали самыми крупными в Балашихе.
360tv.ru: последние новости
Посла Израиля вызвали в МИД России Глава Совета народных депутатов Кузбасса сложил полномочия Сколотившие банду для воровства посылок сотрудники «Почты России» задержаны полицией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России310
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег110
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Найден позитив от ослабления рубля100
Поставщики бытовой техники увеличивают цены271
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение