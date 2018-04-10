Герой СССР Сергей Крамаренко принимает поздравления с 95-летием

Сегодня, 10 апреля, Герой СССР Сергей Макарович Крамаренко , проживающий в Академическом районе, отмечает свой 95— летний Юбилей.

Сергей Макарович награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени, Красной звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 степени и медалями. Он воевал на Украине , в Польше Белоруссии , Германии. В составе гвардейского авиаполка прошел боевой путь от Белоруссии до Берлина. После ВОВ 1941-1945 гг. освоил новые реактивные самолеты «ЯК-17» и «МИГ-15». Добровольцем ушел воевать на Корейский полуостров, где сбил 8 самолетов с американскими боеголовками.

10 октября 1951 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, заместителю командира эскадрильи гвардии капитану Крамаренко С. М. присвоено звание Героя Советского Союза за воздушный бой под Северной Кореей

В 1981 г., прослужив 40 лет в авиации, вышел в отставку в звании генерал-майора.

В настоящее время Крамаренко С. М. ведет большую общественную работу в должности председателя общественной организации «Союз Ветеранов Корейской войны» и председателя Ассоциации общественных объединений города — героя Москвы , член правления «Российской ассоциации Героев».

Поздравить Сергея Макаровича с юбилеем пришли представители управы и соцзащиты Академического района. Вместе с сердечными поздравлениями и добрыми пожеланиями юбиляру вручен цветы и подарки.