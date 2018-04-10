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Роспотребнадзор разрабатывает гигиенический норматив по неприятным запахам
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Роспотребнадзор разрабатывает гигиенический норматив по неприятным запахам 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Роспотребнадзор приступил к созданию гигиенического норматива для определения неприятных запахов в воздухе, рассказала глава федеральной службы Анна Попова, передаёт РИА «Новости».
«Мы сегодня разрабатываем нормативный акт, который бы нормировал запахи», — отметила главный санитарный врач в эфире телеканала «Россия 24».
По её словам, к настоящему времени для этого уже существуют соответствующие приборы.
«И для того, чтобы нам иметь возможность ими пользоваться, мы сегодня, наши научные учреждения разрабатывают гигиенический норматив по определению уровня запаха в воздухе», — добавила глава Роспотребнадзора.
Попова также сообщила, что предлагаемая мера поможет защитить граждан от этого раздражающего фактора.
Ранее 10 апреля стало известно, что восемь жителей Волоколамска направили в суд исковые заявления с требованием о возмещении морального вреда с полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово» на сумму 100 тысяч рублей каждый.
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