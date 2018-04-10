Exxon и Катар ведут переговоры о сделке в области американских газовых активов

Exxon Mobil Corp. ведет переговоры о партнерстве с Катаром, в результате которых эта ближневосточная страна может стать владельцем газовых активов в США . Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в результате сделки государственный нефтегазовый гигант Qatar Petroleum может инвестировать средства в крупные газовые запасы Exxon в США, простирающиеся от Западного Техаса до Северной Дакоты. Стороны стремятся углубить взаимовыгодные отношения, в которых нуждаются для противостояния текущим вызовам. Согласно источникам, сотрудничество может принять форму СП, в котором Катар станет партнером или инвестирует средства в будущие скважины совместно с XTO Energy, филиалом Exxon.

Катар хочет расширить свои инвестиции за пределами Ближнего Востока и заслужить расположение Вашингтона на фоне экономической блокады со стороны Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе. Лидер Катара сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом

Операции Exxon в Катаре чрезвычайно прибыльны. Кроме того, компании нужны финансовая поддержка и одобрение Дохи, чтобы продолжить в Восточном Техасе крупный проект по экспорту газа стоимостью 10 млрд долларов. От этого зависит успешность попыток компании найти зарубежные рынки сбыта газа на фоне сильного ценового давления в США.

"Отношения между Exxon Mobil и Катаром носят глубокий, симбиотический характер и обладают большой стратегической важностью, — заявил Эхсан Хоман, руководитель исследований по Ближнему Востоку и Северной Африке в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. — С точки зрения Exxon, инвестиции в Катар — это наиболее значимые из ее зарубежных инвестиций".

Как предупредили источники, переговоры не обязательно приведут к заключению сделки. Представитель Exxon отказалась прокомментировать новость. Qatar Petroleum пока не ответила на запрос о комментариях.

От этой сделки может зависеть судьба газоэкспортного терминала Golden Pass в Восточном Техасе. Крупнейшим собственником терминала является Qatar Petroleum, которая не соглашается завершать проект совместно с Exxon, пока не обеспечит себе запасы газа в США.

"Мы не собираемся продолжать, пока у нас не будет добывающих активов в США", — заявил в интервью гендиректор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

Катар уже является одним из наиболее прибыльных партнеров Exxon. Эта небольшая страна производит более четверти всего СПГ в мире. Согласно оценкам аналитической фирмы GlobalData, в 2018 году на долю Катара придется около 25% денежного потока Exxon после уплаты налогов и 16% ее добычи нефти и газа.

Кроме того, Exxon и Qatar Petroleum недавно подписали соглашения о разведке нефти и газа у побережья Кипра и совместно подали заявку на право бурения в Бразилии

Как сообщили источники, Катар также заинтересован в инвестировании средств в операции Exxon в Мозамбике , и стороны обсуждали возможность создания СП по продажам СПГ.

Для Катара владение газовыми активами в США является одним из способов заслужить расположение Вашингтона.