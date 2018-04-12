Более 300 детей пишут диктант о Гагарине в День космонавтики в «Орленке»

КРАСНОДАР , 12 апреля. / ТАСС /. Более 300 школьников, отдыхающих в лагере «Звездный» Всероссийского детского центра «Орленок», пишут в четверг диктант о первом космонавте Юрии Гагарине . Также им предстоит узнать факты об освоении космоса и пройти те же испытания, что и кандидаты в космонавты, сообщила ТАСС в четверг замначальника «Звездного» Ольга Дятлова.

"В диктанте участвуют ребята лагеря «Звездный» — 310 человек из семи стран. Это станет разминкой перед «Тотальным диктантом» для ребят", — сказала она, добавив, что текстом для диктанта выбран отрывок из книги о Юрии Гагарине.

Дятлова уточнила, что в акции участвуют юные пожарные со всей России , школьники-иностранцы, приехавшие на обучающую смену по русскому языку, а также будущие журналисты из пресс-отряда «Звездного».

По ее словам, для детей подготовлена большая «космическая» программа. Им расскажут об истории космонавтики, исследованиях космоса и о том, как живут сейчас на Международной космической станции, а также предложат пройти несколько испытаний из тех, что проходят реальные кандидаты при отборе в отряд космонавтов — например, упражнения на координацию. Запланировали и творческие площадки: дети будут читать стихи о космосе и писать картины.

Дятлова отметила, что лагерь «Звездный» построили в 1964 году, вскоре после первого полета человека в космос. Через некоторое время стали говорить о том, что именно Гагарин дал имя новому лагерю, но это только легенда, сказала она. «В район Сочи приехали отдыхать Гагарин и другие участники первого отряда космонавтов, Гагарин предложил встретиться с детьми. Был ноябрь, дорога заледенела, автобус с орлятами не смогли отправить, и тогда Гагарин и его товарищи — они ведь космонавты, они должны держать слово! — приехали в „Орленок“, встретились с ребятами, но имени лагерю не давали», — рассказала Дятлова.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ — День космонавтики.