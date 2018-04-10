В Щучанском районе жители целой деревни пьют непригодную воду

Жители деревни Кузнецова Щучанского района устали писать жалобы и обивать пороги сельсовета с просьбами очистить деревенский колодец. Ведь уже давно единственный общественный источник питьевой воды в деревне не соответствует санитарным нормам. Специалистами Роспотребнадзора были исследованы пробы воды и грунт вокруг колодца, а также осмотрено его состояние. Оказалось, что в воде превышены показатели железа, мутности, цветности и окисляемости. Из-за некачественной питьевой воды, жители рискуют «заработать» язву и желче-каменную болезнь.

Опасаясь за свое здоровье, жители Кузнецова забили тревогу. За содержание колодца отвечает Чумляковский сельсовет. Поэтому, чтобы решить проблему территориальный отдел Управления Роспотребнадзора подал на сельский совет в суд. И теперь по решению Щучанского районного суда, до 1 октября сельская администрация обязана не только вычистить колодец и привести его в надлежащее состояние, но и обеспечить всех жителей деревни качественной питьевой водой. А пока этого не случилось, граждане пьют воду из личных скважин, которые есть далеко не у всех.