Драка в баре: жительница Башкирии обвиняет полицейских в побоях

В минувший выходной, 7 апреля, Елена (имя изменено — прим. ред.) из Салавата пригласила близких и друзей на день рождения. Чествовать именинницу отправились в местный клуб «Жара». А дальше события складывались как в американском боевике.

— В клубе отдыхала наша компания, а также несколько сотрудников полиции, которые впоследствии избили нас. Толпа девушек била и пинала меня, а остальные били моего мужа. В итоге, когда сотрудники клуба вызвали полицию, они убежали. Заявление написано, но я боюсь, что им сойдёт все с рук, весь этот беспредел. Я пришла там отметить свой день рождения, в итоге нас избили сотрудники полиции и их жены, — написала пострадавшая в группе «ЧП, ДТП, Слухи, Черный список Салават».

Информация о драке с представителями закона действительно имела место быть. Однако у очевидцев другая версия случившегося: после «разборок» в стиле 90-х в городе стали шептаться, что кулаками посетители кафе стали махать из-за личной неприязни — мол, хотели свести старые счеты.

— Елену в свое время собирались судить — в банке, где она работала, что-то не так оформила, и деньги пропали. Но как все на самом деле было, я не знаю, — пожимает плечами жительница Салавата Виктория.

На сайте прокуратуры города действительно фигурирует дело некоей горожанки, чьи данные полностью совпадают с данными Елены. Совпадение?

— Перед судом предстанет бывшая сотрудница банка, обвиняемая в хищении денежных средств клиентов. Прокуратура города Салават утвердила обвинительное заключение в отношении 33 летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в полном объеме признала, — говорится в сообщении прокуратуры от 7 ноября 2013 года.

Также Виктория припомнила, что Елена водила знакомство с родственниками двух друзей, которых в прошлом году поймали с крупной партией «спайса». Мужчинам якобы светил реальный срок, но наказали их по-детски: дали условный срок.

По мнению жительницы Салавата, именно это и стало причиной конфликта.

— Насколько мне известно, в тот день в баре был тот самый оперативник госнаркоконтроля со своей женой, который и задерживал знакомых Лены. Слово за слово, завязалась ссора, которая потом переросла в драку. Я никого ни в чем не обвиняю, просто люди припомнили старые обиды, вот и началось, — рассказала Виктория.

Действительно, на сайте «судебныерешения.рф» есть документы с указанными Викторией именами, но имеют ли они отношение к сведению личных счетов, остается только гадать.