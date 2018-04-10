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Производителей лучших товаров ищут на Южном Урале
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Производителей лучших товаров ищут на Южном Урале 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Производители из Челябинской области смогут стать участниками Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России», генеральным информационным партнёром которого является «АиФ».
Как и в прошлые годы, конкурс состоится в два этапа. Региональный этап проходит с 13 марта по 15 июня. В свою очередь лауреаты регионального уровня смогут претендовать на победу в федеральном конкурсе, который стартует 16 июня и продлится до 26 декабря.
В конкурсе могут принять участие товары и услуги в следующих номинациях:
продовольственные товары;промышленные товары для населения;продукция производственно–технического назначения;изделия народных и художественных промыслов;услуги для населения (туристические, торговые, медицинские, общественного питания, общеобразовательные и прочие);микробизнес;услуги производственно–технического назначения.
Для участия необходимо заполнить заявку и направить её в ФБУ «Челябинский ЦСМ» до 15 апреля 2018 года (Челябинск. ул. Энгельса, 46. кабинет 8).
На этом же сайте можно скачать анкету выбранной номинации. В одной заявке может содержаться до четырёх наименований продукции одной ассортиментной группы.
Стоимость участия в региональном этапе — 7 800 рублей плюс НДС. Дополнительные вопросы можно задать по телефону (351) 260-65-32.
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