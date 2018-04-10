Производителей лучших товаров ищут на Южном Урале

Как и в прошлые годы, конкурс состоится в два этапа. Региональный этап проходит с 13 марта по 15 июня. В свою очередь лауреаты регионального уровня смогут претендовать на победу в федеральном конкурсе, который стартует 16 июня и продлится до 26 декабря.

В конкурсе могут принять участие товары и услуги в следующих номинациях:

продовольственные товары;промышленные товары для населения;продукция производственно–технического назначения;изделия народных и художественных промыслов;услуги для населения (туристические, торговые, медицинские, общественного питания, общеобразовательные и прочие);микробизнес;услуги производственно–технического назначения.

Для участия необходимо заполнить заявку и направить её в ФБУ «Челябинский ЦСМ» до 15 апреля 2018 года ( Челябинск . ул. Энгельса, 46. кабинет 8).

На этом же сайте можно скачать анкету выбранной номинации. В одной заявке может содержаться до четырёх наименований продукции одной ассортиментной группы.

Стоимость участия в региональном этапе — 7 800 рублей плюс НДС. Дополнительные вопросы можно задать по телефону (351) 260-65-32.